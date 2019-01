De van oorsprong Nederlandse acteur Mark-Paul Gosselaar is vanaf dinsdag weer in Nederland op televisie te zien. Hij speelt de hoofdrol in de serie The Passage. Zijn moedertaal spreekt Gosselaar echter niet goed meer, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Gosselaar heeft Nederlandse ouders maar groeide op in Amerika. Ooit sprak hij vloeiend Nederlands, inmiddels kan hij dat niet meer. "Mijn Nederlands is een beetje roestig geworden", vertelt de 44-jarige acteur.

"De laatste keer dat ik Nederland bezocht, was een tijdje geleden, in 2010 volgens mij. Het is wel de bedoeling dat ik er snel weer een keertje terugkeer met mijn gezin (Gosselaar heeft vier kinderen van wie twee met zijn huidige echtgenote Catriona, red.). Het lijkt me leuk om een groot huis te huren en er twee weken te verblijven."

Ondanks zijn Nederlandse roots volgt de acteur geen Nederlandse televisie. "Ik heb een vrouw en vier kinderen. Er blijft 's avonds weinig tijd over om televisie te kijken. In het uurtje dat we voor onszelf hebben, kijken we iets op de Amerikaanse televisie, bijvoorbeeld Game of Thrones."

'Virus kan mogelijk heel menselijk ras wegvegen'

Dankzij zijn rol in The Passage is Gosselaar, die in 1989 doorbrak met zijn rol in de Amerikaanse jeugdserie Saved by the Bell, weer regelmatig op televisie te zien. "Ik speel Brad Wolgast, een FBI-agent die meewerkt aan een geheim medisch overheidsexperiment", vertelt Gosselaar over zijn rol.

The Passage draait om een ontdekt virus dat mogelijk alle ziekten ter wereld kan genezen, óf juist het hele menselijk ras kan wegvegen doordat het mensen verandert in vampierachtige wezens. "Een jong meisje genaamd Amy is gekozen om onderzoeksobject te zijn. Mijn personage krijgt de taak haar naar het project te brengen. Hij kan dat niet over zijn hart verkrijgen, besluit Amy te redden en slaat met haar op de vlucht."

Acteur wordt nog steeds nageroepen

Gosselaar vertolkte in Saved by the Bell het populaire personage Zack Morris. Door die rol wordt Gosselaar nog regelmatig nageroepen op straat. "Dat is dan omdat ze me hebben gevolgd gedurende mijn carrière, want ik heb inmiddels iets meer rimpels gekregen en iets minder haar", lacht Gosselaar.

Veel jeugd- en tienerseries worden de laatste tijd in een nieuw jasje gestoken, waaronder Beverly Hills 90210 en Sabrina the Teenage Witch. Zou Gosselaar meedoen aan een remake wanneer hij daarvoor wordt gevraagd? "Als ik een script lees dat mij inspireert en uitdaagt, zeker", luidt het antwoord van de acteur. "Als het iets is wat ik mezelf zie doen en waar ik trots op zou kunnen zijn, dan werk ik er graag aan mee."

'Individueel benaderd voor remake'

Gosselaar zegt individueel weleens te zijn benaderd voor een remake. "Als collectieve cast zijn we nog niet gepolst. Als we het doen, dan moet het dezelfde sfeer hebben als Saved by the Bell destijds. Een beetje zoals Cobra Kai (de 2018-televisieremake van The Karate Kid, red.). Die vind ik heel goed."

Staat er nog iets op de acteer-bucketlist van Gosselaar? "Ik heb al veel verschillende genres gespeeld, maar nog niet in een actiefilm met groot budget. Het duurt voor zo'n film weken om één scène te schieten, maar het lijkt me geweldig om onderdeel uit te maken van een film met zo'n tijdschema en mogelijkheden."

The Passage is vanaf 29 januari te zien op FOX.