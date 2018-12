Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen de afgelopen week op de streamingservice.

Films

Black Mirror: Bandersnatch

De meest spraakmakende release deze week is zonder meer de Black Mirror-film Bandersnatch. In deze interactieve thriller kan de kijker zelf op meerdere punten in het verhaal beslissen hoe de film verder gaat. Er zijn dan ook vijf verschillende eindes mogelijk. Het verhaal draait rond een jonge programmeur die in 1984 een computerspel wil maken van een fantasieverhaal genaamd Bandersnatch. Hierbij raken de virtuele wereld en de werkelijkheid al snel met elkaar in de war.

Series

Waar vorige week Netflix vooral veel nieuwe films online zette, ligt de nadruk deze week duidelijk meer op series. In één week tijd duiken er drie nieuwe grote series op.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Nadat de miniserie The People v. O. J. Simpson: American Crime Story twee jaar geleden juichend werd ontvangen, besloten de makers om van American Crime Story een serie te maken waarin elk seizoen een andere spraakmakende misdaad belicht. In het tweede seizoen is het de beurt aan de moord op modegoeroe Giovanni Versace, die in de zomer van 1997 om het leven werd gebracht door seriemoordenaar Andrew Cunanan.

Net als The People v. O. J. Simpson is The Assassination of Gianni Versace overladen met Emmy Awards; zeven stuks sleepte de serie in de wacht. De Golden Globes moeten nog komen, maar ook daar heeft de serie al vier nominaties in de wacht gesleept, onder meer voor hoofdrolspelers Darren Criss en Edgar Ramirez als Cunanan en Versace, en voor Penélope Cruz als zus Donatella Versace.

Watership Down

Voor menig kind was het kijken naar Watership Down een traumatische ervaring; terwijl papa of mama dacht dat het een leuke tekenfilm met konijntjes was, gebeurden er eigenlijk de vreselijkste dingen met deze pluizige beestjes. En nu kan een nieuwe generatie kinderen voor de buis in tranen uitbarsten, want de BBC en Netflix hebben een nieuwe verfilming gemaakt van het bittere boek van Richard Adams. Deze goed ontvangen vierdelige miniserie heeft een uitgebreide stemmencast vol bekende Britten als James McAvoy, Gemma Arterton, Ben Kingsley en John Boyega.

YOU

Deze stalkerserie begint onschuldig, als boekwinkeleigenaar Joe (Penn Badgley) en beginnend schrijfster Guinevere (Elizabeth Lail) elkaar erg leuk lijken te vinden. Maar als Joe ineens wel erg bezitterig begint te doen vindt ze hem maar eng. Vervolgens ontpopt Joe zich tot een onvervalste stalker. Netflix was zo enthousiast over deze serie dat het al een tweede seizoen had besteld voordat het eerste seizoen hier te zien was.

Netflix heeft ook onthuld hoe het aanbod van de eerste helft van januari er uit zal zien. Die kun je alvast doorkijken op Superguide.