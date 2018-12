Dwayne 'The Rock' Johnson zou voor zijn hoofdrol in de nieuwe Disney-film Jungle Cruise meer dan twee keer zo veel betaald krijgen als zijn tegenspeelster Emily Blunt.

De acteur verdient met de film ruim 22 miljoen dollar (19,1 miljoen euro), vertellen ingewijden aan TMZ. Blunt moet het doen met 9 miljoen dollar (7,8 miljoen euro).

Voor de film Red Notice, die in 2020 verschijnt, zou de 46-jarige Johnson een vergelijkbaar bedrag krijgen.

In Hollywood wordt al enige tijd gediscussieerd over ongelijke salarissen tussen mannelijke en vrouwelijke acteurs.

Eerder dit jaar ontstond ophef toen duidelijk werd dat Mark Wahlberg 1,5 miljoen dollar kreeg voor een aantal heropnames voor All The Money In The World, nadat Kevin Spacey uit de film was gezet. Michelle Williams kreeg voor de nieuwe opnames slechts 1.000 dollar. Wahlberg besloot zijn salaris later te doneren aan een goed doel.