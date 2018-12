Klaar voor de Kerst? Mooi, dan is het tijd voor een fijne kerstfilm. Nog niet klaar voor Kerst? Een mooi moment om de kerststress te ontlopen met een fijne kerstfilm. NU.nl zet in samenwerking met Superguide de leukste kerstfilms op Netflix op een rijtje.

The Holiday Calendar

In The Holiday Calendar ontvangt fotografe Abby (gespeeld door The Vampire Diaries-actrice Kat Graham) een magische adventskalender die haar Kerstmis lijkt te voorspellen. En hij helpt haar ook behoorlijk op weg in haar liefdesleven.

Office Christmas Party

Met Jennifer Aniston en Nick Bateman ga je sowieso een fijne Kerst tegemoet. Ze organiseren een kerstborrel om een belangrijke klant binnen te hengelen en het feestje loopt behoorlijk uit de hand.

The Christmas Chronicles

Op zoek naar een film die écht bij de hele familie in de smaak valt? Kijk de hilarische kerstfilm The Christmas Chronicles. Een broer en zus proberen de kerstman te betrappen, maar dreigen daarmee Kerstmis voor de hele wereld te verpesten. Als de kerstman de bak in draait, lijkt het feest helemaal voorbij.

The Princess Switch

Bakker Stacy de Novo (Vanessa Hudgens) doet mee aan een koninklijke bakwedstrijd. Wanneer blijkt dat ze als twee druppels water op de toekomstige prinses lijkt, besluiten de dames eventjes van leven te wisselen. En dat heeft een hoop (romantische) gevolgen...

Bad Santa

Bad Santa met Billy Bob Thornton is misschien niet voor het hele gezin geschikt. Deze brute kerstman is namelijk nogal grof in de mond en hij heeft niet z'n beste Kerstmis voor de boeg.

Christmas with a View

Een restaurant-eigenaresse in spe komt oog in oog te staan met een beroemde chef wanneer hij in de keuken komt werken. Vanaf dat moment wordt het een hele warme Kerst!

Merry Kissmas

Op zoek naar een absolute zwijmelfilm? In Merry Kissmas verandert één kerstkus in een lift álles, zoals dat alleen kan in een zoetsappige romcom.

You Can't Fight Christmas

Een rijke zakenman wil een familiehotel nieuw leven inblazen. Maar hij krijgt het aan de stok met de interieurontwerpster, die gek is op Kerst en háár feestje niet zomaar in laat pakken.

A Very Murray Christmas

Bill Murray heeft een héle gezellige kerstspecial op Netflix staan. En hoewel hij bang is dat er niemand langskomt voor zijn kerstfeestje, zijn onder anderen George Clooney, Miley Cyrus, Chris Rock en bijna alle andere Hollywood-sterren van de partij.

Pak van mijn Hart

Twee compleet verschillende broers runnen samen een familiebedrijf. Wanneer er een zakenvrouw hun zaak binnenstapt met rigoureuze plannen, wordt hun Kerst compleet op z'n kop gezet.

Bekijk ook welke nieuwe films en series er in januari naar Netflix komen.