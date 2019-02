Verliefd op Cuba, de nieuwste romantische comedy van regisseur Johan Nijenhuis, draait om personages die ieder een eigen les in de liefde leren. NU.nl vroeg hoofdrolspelers Jan Kooijman, Abbey Hoes en Susan Visser naar hun leermomenten.

In de film is Loes (gespeeld door Susan Visser) te zien, die plotseling vanaf de Cubaanse ambassade wordt gebeld dat haar dochter (Abbey Hoes) gaat trouwen met een Cubaan (Rolf Sanchez). Ze boekt de eerstvolgende vlucht naar Havana en is vastberaden een stokje voor dit in haar ogen gedoemde huwelijk te steken.

Tijdens haar verblijf op het eiland hervindt Loes echter haar geloof in de liefde door een affaire met de aantrekkelijke Jan (Jan Kooijman) én met haar ex-man Alex (Tjebbo Gerritsma). Actrice Maaike Martens (De Luizenmoeder) speelt de rol van de vriendin van Alex.

Het personage van Hoes besluit dus vrij rücksichtslos in het huwelijksbootje te stappen, iets wat de actrice zelf ook wel zou kunnen doen, zo vertelt ze. "Ja natuurlijk, je moet toch je hart volgen als je verliefd bent? Ik zou wel kunnen emigreren voor de liefde." Wat Hoes heeft geleerd níét meer te doen, is het proberen te begrijpen van de liefde. "Ik probeer het wel vaak, maar je schiet er niets mee op. Ik kom nooit tot een eindconclusie. De liefde is niet vatbaar en dat moet je leren accepteren."

'Je hoeft helemaal niet te trouwen'

In tegenstelling tot Hoes zou Visser niet hetzelfde doen als haar personage. In de film is te zien hoe moeder Loes gauw een ticket naar Cuba boekt, om haar dochter tegen te houden te trouwen met een Cubaan. "Wat Loes doet, is wel extreem, maar ja, het is fictie hè. Ik zou wel met mijn dochter gaan praten en haar vertellen dat ze op zo'n jonge leeftijd geen grote beslissingen moeten nemen. Sowieso hóéf je helemaal niet te trouwen. Denk even rustig na."

Iets wat Visser zou willen meegeven als liefdesles, is dat het belangrijk is dat je de leuke kanten van je partner blijft zien. "Ik heb dit bij mezelf gemerkt, maar ook bij anderen: als mensen heel lang bij elkaar zijn, lijkt het alsof ze alleen de mindere kanten van hun partner kunnen benoemen. Dat is zo zonde! Focus je juist op de dingen waarvoor je gevallen bent, wat je zo leuk aan elkaar vindt. Blijf ze zien. En probeer elkaar vooral niet te veranderen."

"Het is ook belangrijk om veel lol en respect met en voor elkaar te hebben", voegt Kooijman toe. "Je moet elkaar alles gunnen. Hoe ik dit weet? Tsja, ik denk dat het helpt dat ik geen 17 meer ben, maar 37, haha."

Kooijman valt 7 kilo af voor film

In de film speelt Kooijman een ander soort rol dan het publiek van hem gewend is. In de voorgaande films, Toscaanse bruiloft en Verliefd op Ibiza, was hij te zien als 'gladde jongen'. "Voor deze rol zat ik onder de tattoos, moest ik mezelf kaalscheren, ben ik 7 kilo afgevallen, heb ik veel getraind en ben ik de hele tijd vies en bloederig. Daarom vind ik deze film misschien wel de leukste van alle drie, ik zou hier meer van willen."

"Maar ik vind het ook niet erg dat ik in het laadje lig voor een bepaald type rol", gaat de acteur verder. "Zo werkt deze industrie nu eenmaal. Elise Schaap zal ook sneller een humoristisch type spelen dan een personage in een arthousefilm en Esmée van Kampen krijgt ook altijd een bepaald soort rol. Met deze film is het zaadje voor mij geplant om misschien meer ander soort rollen te krijgen."

Verliefd op Cuba is niet alleen op Cuba gefilmd, maar is ook grotendeels door een Cubaanse filmcrew opgenomen, vertelt Kooijman. "Ik heb het idee dat ik daardoor echt het Cubaanse leven en land heb leren kennen. Ieder straathoekje is daar fotogeniek. De crewleider sprak goed Engels, maar de rest van het team niet altijd. Met handen en voeten kwamen we zeker verder."

Volgens Hoes was het een "waanzinnige kans" om in het Caribisch gebied te mogen filmen, waarvoor Nijenhuis toestemming moest vragen. "Maar ik werd ook heel verdrietig van Cuba, omdat het heel arm is en er geen gelijke kansen zijn", legt Hoes uit. "Als je er wordt geboren, kom je er niet zomaar weg. Het is er echt prachtig, maar ik zou er niet zomaar toeristje kunnen spelen."

Verboden scènes opgenomen op Cuba

Het opnemen van de film verliep dan ook niet zonder problemen. "We hebben ons filmscript ter goedkeuring moeten voorleggen aan de machthebbers in Cuba", vertelde Nijenhuis eerder aan RTL Boulevard. "Daarbij hebben ze scherp gelet of hun leiders Fidel Castro en Che Guevara er positief uit zouden komen. We hebben aanpassingen moeten doen om goedkeuring te krijgen voor de opnamen. Maar Cuba is niet altijd het arbeidersparadijs dat uit de propaganda naar voren komt. Ik wilde de ontbrekende scènes alsnog filmen." Daarom is een deel van de filmcrew nog voor een aantal dagen naar Ibiza gegaan, onder wie Hoes.

"We hebben daar onder meer een scène opgenomen waarin een persiflage is te zien op de Cubaanse militaire pakjes", vertelt Hoes. "Dat werd niet gewaardeerd op Cuba. Verder weet ik niet zoveel van de filmkwestie af, ik vond het vooral gezellig dat ik óók op Ibiza mocht werken."

'Ik blijf weg van de recensies'

Het opvallende aan de films van Nijenhuis is dat ze altijd goed ontvangen worden door het publiek, maar de recensenten ze vaak minder goed kunnen waarderen. Kooijman heeft geen idee hoe dit kan, maar Visser wel: "In Johans films zit altijd een bepaald soort formule die recensenten voorspelbaar vinden. Ik vind Verliefd op Cuba gewoon een hartstikke lekkere film waarvoor je in de stemming moet zijn. Soms wil je een arthousefilm zien waar je echt iets van leert en soms kijk je liever iets wat niet zo veel om het lijf heeft. Dat is niet erg, want het resultaat is hartstikke leuk geworden."

"Johan begrijpt heel goed wat mensen willen zien", vult Hoes aan. "Het is een kwestie van smaak, de film is een romcom, daar moet je maar net van houden. Dat is ook een les die ik heb geleerd: ik blijf weg van de recensies, want die zijn vaak toch negatief, omdat mensen dat lekker vinden lezen. Ik hoor liever van collega's wat ze van een film vinden, want daar leer ik veel meer van."

Verliefd op Cuba draait vanaf 14 februari in de Nederlandse bioscopen.