Netflix ontwikkelt een nieuwe Sherlock Holmes-serie, genaamd The Irregulars. Dit keer speelt niet de beroemde Britse detective, maar een straatbende die Holmes helpt misdaden op te lossen de hoofdrol.

De straatbende is gebaseerd op de Baker Street Irregulars Boys, die voorkwamen in de originele Sherlock Holmes-boeken van Arthur Conan Doyle. Die groep hield een oogje in het zeil op straat en verschafte de Britse detective de nodige informatie.

Het script voor de serie zal worden ontwikkeld door Tom Bidwell, die eerder verantwoordelijk was voor de nieuwe versie van de tekenfilm Watership Down van BBC en Netflix.

De avonturen van Holmes zijn al meerdere malen succesvol verfilmd. Robert Downey Jr. gaf gestalte aan de detective in de films Sherlock Holmes (2009) en Sherlock Holmes: Game of Shadows (2011). Benedict Cumberbatch speelde Holmes van 2010 tot 2017 in de serie Sherlock.

Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien zal zijn.