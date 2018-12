De Sexdagboek-film, naar het gelijknamige boek van Heleen van Royen, gaat er inderdaad komen.

Eind juni zei Van Royen al in gesprek te zijn over de mogelijke verfilming van haar boek, bevestigde de auteur vrijdag in RTL Boulevard.

"Je denkt nou misschien aan een pornoachtige film, maar dat wordt het niet", legde ze uit. "In wezen zal het gaan over een schrijfster die een seksdagboek gaat schrijven. Er zal ook zeker wel wat tussen de lakens gebeuren, maar het wordt niet een aaneenschakeling van bedscènes."

Het is nog te vroeg om te zeggen wie de hoofdrol speelt, zei Van Royen. Wanneer de film gaat draaien, is ook niet bekend. "Maar dat zal denk ik in 2020 zijn."

Van Royen hield voor Sexdagboek een jaar lang bij wat zij en haar vriend Bart Meeldijk tussen de lakens uitspookten.

Eerder werden verschillende andere boeken van de auteur verfilmd, waaronder De gelukkige huisvrouw en De ontsnapping. Haar boek De mannentester vormde de basis voor een dramaserie.