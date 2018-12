Eind december is op Netflix een Black Mirror-film te zien. De streamingdienst maakte bekend dat er een negentig minuten durende speelfilm met de naam Bandersnatch zal verschijnen.

Elke aflevering van de Britse serie Black Mirror heeft een andere cast en een losstaande verhaallijn. Daarmee is Black Mirror een zogeheten anthologieserie.

De serie omvat inmiddels achttien afleveringen, verdeeld over vier seizoenen. Black Mirror won in 2012 een internationale Emmy voor beste tv-film of miniserie.

De Amerikaanse acteur Robert Downey jr. kondigde eerder al aan de aflevering The Entire History of You te willen uitwerken tot een speelfilm. Ook werd al eens een kerstspecial van Black Mirror​ gemaakt.