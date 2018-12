Ruim een halve eeuw nadat het origineel werd omarmd door een miljoenenpubliek, verschijnt het vervolg op de kleurrijke Disney-musical Mary Poppins. Wat vinden de Nederlandse filmcritici van Mary Poppins Returns?

De Telegraaf - 3,5 ster

"De speciaal voor dit vervolg geschreven vertelling, waar het Banks-gezin hun huis dreigt te verliezen, voelt wat geforceerd. Maar kijkend naar wat je nog weet van het origineel, is de verhaallijn minder belangrijk. De kleurige karakters, onder wie Meryl Streep als Mary's heerlijk excentrieke tante Tatiana en Lin-Manuel Miranda als ouderwetse lantaarnaansteker, maken samen met de nieuwe, voortreffelijk gebrachte liedjes deze nieuwe Poppins tot een genot om naar te kijken en luisteren. Sinds La La Land werd er niet meer zo fijn door straten gezwierd en aan lantaarns gehangen."

Lees de volledige recensie hier

de Volkskrant - 3 sterren

"De plot is rechttoe rechtaan: een geldzuchtige bankdirecteur (Colin Firth) tracht beslag te leggen op het familiehuis van de Banks. Ondertussen voert Poppins de kinderen mee naar wonderlijke fantasiewerelden en zijn er vrolijke liedjes en aardige dansjes, veelal in gezelschap van lantaarnaansteker Jack (Lin-Manuel Miranda). Hoofdrolspeelster Blunt bezit de juiste Poppins-blik; ze speelt de rol iets zelfbewuster dan haar voorganger Julie Andrews, zonder door te schieten in ironie. (...) Mary Poppins Returns zet geen nieuwe stappen: het is een als film verpakte Mary Poppins-museumtour. Maar de zo ongegeneerde nostalgie maakt het vervolgdeel zeker genoeglijk."

Lees de volledige recensie hier

Het Parool

"Mary Poppins Returns zal heus menig gezin betoveren, maar het blijft jammer dat Disney zo bang lijkt om iets nieuws te creëren. Natuurlijk, het bedrijf moet aan zijn aandeelhouders denken en nostalgie is in de filmwereld nu eenmaal een veiligere investering dan vernieuwing. Enig vertrouwen dat de huidige generatie makers ook zélf goede ideeën heeft, zou Disney echter sieren. Prima dat je een tweede Mary Poppins maakt, maar waarom moet hij zo ontzettend dicht bij het origineel blijven?"

Lees de volledige recensie hier

Trouw - 4 sterren

"De boodschap over een vader die niet alleen voor z'n werk moet leven, maar er ook voor z'n kinderen moet zijn, was in 1964 net wat vernieuwender dan dit avontuur rond een dreigende verhuizing. Maar de energie en het plezier zijn hier net zo prominent als toen. (...) En alleen al de visuele effecten waarmee Disney nu kon uitpakken, maken dat de film inderdaad een eigentijdse versie verdiende."

AD - 4 sterren

"Mary Poppins Returns is een waardig vervolg op de jarenzestigklassieker. De nieuwe liedjes zijn aanstekelijk en schitterend in beeld gebracht in uitbundige decors vol zuurstokkleuren. Blunt draagt de film. De negentigplusser Dick Van Dyke, bekend uit de originele film, duikt aan het slot ook op."