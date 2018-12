Ben Affleck speelt de hoofdrol in de boekverfilming I Am Still Alive. Het verhaal gaat over een zestienjarig meisje dat bij haar vader (Affleck) in de ruige Canadese natuur moet gaan wonen.

De film zou volgens The Hollywood Reporter overeenkomsten vertonen met Wild, het overlevingsdrama 127 Hours en The Revenant, de film waarin Leonardo DiCaprio moet zien te overleven in het wild na een aanval van een beer.

Het boek kwam in juli van dit jaar uit en werd alom geprezen vanwege de "elementen van vrouwenemancipatie".

Affleck is momenteel nog bezig met de opnames van Torrance, een dramafilm over het leven van een basketballer.