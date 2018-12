Onder de naam WithLove gaat woensdag een nieuwe Nederlandse streamingdienst van start die louter feelgoodfilms aanbiedt. WithLove voegt wekelijks vijf nieuwe titels van romantische comedy's, dramafilms en series aan het aanbod toe.

WithLove begint met honderd titels en groeit in 2019 door naar minimaal 250 titels, waarvan minimaal vijftig premièrefilms voor de Nederlandse markt.

De eerste verschenen titels op het platform zijn Book of Love, Autumn in New York, The Heart of Christmas, Personal Effects en Madame Bovary. De dienst biedt daarnaast ook Nederlandse titels als Hartenstraat en Smoorverliefd.

"Wij spelen in op een behoefte bij de consument. Er wordt minder naar lineaire televisie gekeken en meer naar video on demand via bijvoorbeeld Netflix en Videoland. Maar waar deze aanbieders vooral kijken naar generieke content voor iedereen, geloven wij in een doelgroep en nicheaanpak", stelt Iemke Roos van WithLove.

Een abonnement op WithLove kost 5,95 euro per maand. "Wij gaan met onze doelgroep met WithLove de diepte in. Wij bieden veel meer mooie, liefdevolle en onbekende films", aldus Roos.