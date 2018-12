Penny Marshall, bekend van haar rol in de sitcom Laverne & Shirley en later als regisseur van films als Big en A League of their Own, is op 75-jarige leeftijd overleden.

Marshall overleed aan de gevolgen van diabetes, meldt New York Daily News.

In de jaren zeventig werd Marshall bekend door haar rol als Laverne DeFazio in de komedieserie Laverne & Shirley. Voor die rol kreeg ze drie nominaties voor de Golden Globe Awards.

In de jaren tachtig stapte ze over naar het regisseren van films, met de film Jumpin' Jack Flash waarin Jeroen Krabbé een bijrol speelde als debuut. In 1988 kwam haar tweede film Big uit. Het was de eerste film die door een vrouw is geregisseerd en meer dan 100 miljoen dollar heeft opgebracht.

In 1992 bracht ze A League of their Own uit, waarin Tom Hanks en Geena Davis de hoofdrollen speelden. In maart van dit jaar werd bekend dat er een op deze film gebaseerde komedieserie zou uitkomen. Later regisseerde Marshall ook nog afleveringen van de populaire sitcom According to Jim.

Marshall was getrouwd met de Amerikaanse acteur en regisseur Rob Reiner, van wie ze in 1981 scheidde. Samen adopteerden zij een dochter, Tracy.

Halverwege de jaren tachtig had ze ook een relatie met zanger Art Garfunkel. Volgens de zanger zou Marshall hem erg geholpen hebben zijn depressie te overwinnen.