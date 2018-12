Rebel Wilson, bekend van rollen uit onder meer Bridesmaids en Pitch Perfect, gaat een vaste rol spelen in de Australische dramaserie Les Norton.

Het is een verfilming van het gelijknamige door Robert G. Barrett geschreven boek, meldt Variety dinsdag.

Het verhaal in de serie is gesitueerd in 1985 en draait om een plattelandsjongen die vlucht naar Sydney, waar hij als uitsmijter in een illegaal casino aan het werk gaat en terechtkomt in de criminaliteit.

Het is nog niet bekend welke rol Wilson gaat spelen en wanneer de serie te zien zal zijn. De 38-jarige actrice is binnenkort te zien in de filmkomedie Isn't It Romantic.