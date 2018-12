De Belgisch-Nederlandse film Girl heeft zaterdagavond de prijs van de beste Europese debuutfilm gewonnen op de European Film Awards (EFA's) in Sevilla. Regisseur Lukas Dhont nam de prijs in de Spaanse stad in ontvangst.

Dhont droeg tijdens zijn dankwoord de prijs op aan twee "heel speciale mensen", namelijk hoofdrolspeler Victor Polster en Nora Monsecour, het meisje op wie Girl is gebaseerd.

De transgenderfilm Girl was met vijf andere films genomineerd voor de Prijs van de Europese Ontdekking, toegekend door de vereniging van filmcritici Fipresci aan de beste Europese debuutfilm.

Girl was genomineerd in drie categorieën van de EFA's. Eerder op de avond greep hoofdrolspeler Victor Polster naast de prijs van beste acteur. Die prijs ging naar de Italiaanse acteur Marcello Fonte voor zijn rol in Dogman. De film van Dhont was ook genomineerd voor beste film, maar die prijs ging naar Cold War.