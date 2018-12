Oscar-winnaar Benicio del Toro gaat de stem van Swiper, de vijandige vos uit Dora the Explorer, inspreken.

Deadline kan bevestigen dat de Traffic-acteur zich bij de cast heeft gevoegd, die al bestaat uit acteurs Michael Peña en Eva Longoria. Zij spelen de ouders van Dora. Swiper is in de tekenfilm het personage dat Dora altijd dwarsboomt bij haar reizen.

Isabela Moner neemt de rol van Dora op zich. Ook acteurs als Eugenio Derbez, Nicholas Coombe en Madeleine Madden spelen mee in de film van regisseur James Bobin.

Het is de bedoeling dat Dora the Explorer vanaf augustus 2019 in de bioscoop te zien zal zijn. De opnames van de film zijn inmiddels afgerond.

Dora is bekend als tekenfilmfiguur in het gelijknamige programma van Nickelodeon. Waar ze in de kinderserie altijd het avontuur opzoekt in de natuur, gaat Dora in de liveactionfilm haar grootste uitdaging aan: de middelbare school.