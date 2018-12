In de finale van het 22e seizoen van South Park mocht op de Amerikaanse zender Comedy Central een specifiek scheldwoord gebruikt worden. In eerdere afleveringen van de animatieserie werd het bewuste woord eruit gehaald.

In de aflevering met de titel Bike Parade krijgt de kerstman te horen dat het personage Mister Hankey (een pratende drol met een kerstmuts op) het fictieve stadje South Park moest verlaten. Uit woede noemt hij de bewoners een stel "cunts" (kutten).

Comedy Central heeft nog niet gereageerd op de vraag waarom het woord gewoon te horen was, meldt The Hollywood Reporter. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite is het woord verder niet of nauwelijks te horen op de Amerikaanse televisie.

De satirische serie, die vaker onderwerp is geweest van discussies over taalgebruik en expliciete scènes, werd bedacht door Trey Parker en Matt Stone en in 1997 voor het eerst uitgezonden.

In de Verenigde Staten heeft de serie de kijkwijzerindicatie 14 gekregen. Dat betekent dat kinderen jonger dan veertien jaar volgens de overheid niet zouden moeten kijken. Sommige afleveringen zijn zelfs alleen geschikt voor volwassenen.