Emily Blunt heeft liever niet dat haar twee dochters, de vierjarige Hazel en de tweejarige Violet, later actrice worden.

De 35-jarige Blunt, die vanaf woensdag te zien is als Mary Poppins in Mary Poppins Returns, is getrouwd met acteur John Krasinski, die bekend is van onder meer de Amerikaanse versie van The Office. Eerder dit jaar waren de twee samen te zien in Krasinski's horrorfilm A Quiet Place.

"We maken er bij ons thuis geen ding van dat papa en mama acteren", vertelt Blunt aan NU.nl. "We hebben het er wel over, maar leggen er zeker niet de nadruk op. Onze dochters hebben geen idee wat faam inhoudt."

Hazel lijkt wel interesse te hebben in het vak van haar ouders. "Ze verkleedt zich, praat met rare stemmetjes en verzint rollen voor zichzelf. Soms speelt ze een prinses en soms speelt ze haar juf. Ze heeft een levendige fantasie."

Blunt heeft liever niet dat Hazel en Violet hun ouders achternagaan, omdat acteren volgens haar een moeilijk vak is. "Je weet nooit of je goed terechtkomt. Ik zou nerveus zijn voor mijn meisjes. Je moet sterk in je schoenen staan. Maar natuurlijk, als acteren is wat ze écht willen, als het hun passie is, zou ik ze nooit tegenhouden."