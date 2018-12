De tweede film over Wreck-It Ralph, Ralph Breaks the Internet, draait sinds woensdag in de Nederlandse bioscopen. NU.nl zet de meningen van recensenten over de Disney-film op een rij.

De Volkskrant - vier sterren

"Na het fantasieloze The Emoji Film zou je kunnen denken dat er weinig visueel interessants valt te maken van het internet, maar regisseurs Phil Johnston en Rich Moore maken er een bontgekleurde, fascinerende miljoenenstad van, vol grapjes en knipogen naar bekende sites. Er zijn bugs en virussen en er is een irritant mannetje met een bord dat steeds weer opduikt - clickbait. Liefde, aandacht en gevoel voor humor: daarmee kan het dus wel."

AD - drie sterren

"In 2012 bleken de avonturen van videogamefiguren in Wreck-It Ralph een vrij briljante vondst. Zes jaar later keren voormalig slechterik Ralph en z'n collega's terug in een warmhartig avontuur rondom internet en de krochten ervan. (...) Er wordt lustig gespeeld met thema's als techreuzen, spamberichten, het darkweb en de eeuwige jacht op likes. Nu de originele verhalen verteld zijn, is de eerste verrassing eraf. Toch blijven de makers qua humor regelmatig verrassen. Vooral de scène met alle Disney-prinsessen is ronduit hilarisch."

De Telegraaf - 3,5 sterren

"Natuurlijk blijft het onvermijdelijk dat Ralph Breaks the Internet niet net zo verrast als z'n voorganger. Alleen voelt dit digitaal geanimeerde filmvervolg ook minder coherent. Een beetje zoals een moppenboek: leuk, maar fragmentarisch. Wel blijft de kern - echt goede vrienden geven elkaar de ruimte om te groeien - fier overeind. En met die boodschap weet deze film vol knipoogjes naar de werkelijkheid uiteindelijk zelfs te ontroeren."

NRC - vier sterren

"Ralph Breaks the Internet linkt opnieuw een slim scenario, dit keer over de voor- en nadelen van internet, aan een fraaie karakteruitdieping. Want waarom vindt Ralph sleur niet erg en is Vanellope op zoek naar onvoorspelbaarheid? En als je verschillende dingen wenst, kun je dan nog vrienden zijn? Het beste van deze Disney-animatiefilm is de caleidoscopische verbeelding van internet als een oneindige metropool vol mooie dingen, maar ook met duistere hoekjes. Zo is er een ergerlijke pop-up en raakt Ralph ontmoedigd door nare trolberichten. Het mooist, maar ook het engst, is een virus dat inspeelt op karakterzwakheden, zich razendsnel vermenigvuldigt en dan als een stel zombies op zijn doel afgaat."

