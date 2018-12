Chris Pratt en Tom Holland spreken in de nieuwste film van Pixar de stemmen in van twee elfenbroers die op avontuur gaan om te ontdekken of er nog magie is in de wereld.

De film met de naam Onward zal worden geregisseerd door Dan Scanlon, die eerder werkte aan Monsters University. Het verhaal is geïnspireerd op zijn eigen relatie met zijn broer, zo liet de regisseur weten.

Pratt en Holland zijn geen vreemden van elkaar. Ze waren eerder dit jaar samen te zien in Avengers: Infinity War. Ze worden in hun werk voor Onward bijgestaan door onder anderen Julia Louis-Dreyfus en Octavia Spencer. Welke personages de actrices van een stem zullen voorzien, is nog niet bekendgemaakt.

De première van Onward staat gepland voor maart 2020. Pixar brengt daarvoor nog het langverwachte vierde deel van Toy Story uit. Die film is vanaf juni 2019 in de bioscoop te zien.