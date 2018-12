De presentatie van de uitreiking van de Screen Actors Guild Awards is dit jaar in handen van Megan Mullally. De Will & Grace-actrice praat het gala op 27 januari aan elkaar.

"Als complete 'fangirl' van goede acteurs over de hele wereld, ben ik helemaal in de wolken dat ik onderdeel mag zijn van het 25-jarige jubileum van de SAG Awards", liet Mullally weten in een verklaring.

De organisatie achter de awards, artiestenvakbond SAG-AFTRA, koos vorig jaar voor het eerst voor een presentator bij de uitreiking. Dat was toen The Good Place-actrice Kristen Bell.

Op woensdag werden de genomineerden voor de Screen Actors Guild Awards bekendgemaakt. A Star Is Born maakt met vier nominaties kans op de meeste beeldjes in de filmcategorieën. Onder de tv-programma's werden The Marvelous Mrs. Maisel en Ozark het vaakst genomineerd, beide series maken kans op vier awards.