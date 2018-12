Aquaman is niet de meest sexy superheld uit het DC Comics-domein, maar de verfilming moet deze winter toch een grote blockbuster worden. De 41-jarige Australische regisseur James Wan moet met Jason Momoa als sexy waterheld miljoenen binnenhalen. "Ik wilde Jason Momoa geen blonde pruik opzetten."

"Voordat ik aan deze film begon, wist ik alleen oppervlakkig van Aquaman", vertelt Wan aan NU.nl. "Ik was bekend met wie hij is, maar ik kende zijn verhaallijn niet. Ik wist dat hij de koning van Atlantis was en dat hij een zeekoning was en dat zijn krachten met de oceaan te maken hadden. Pas toen ik onderzoek ging doen voor de film, kwam ik erachter dat hij een heel interessant personage is."

Aquaman is op verschillende manieren beschreven in de DC-geschiedenis, maar in de nieuwste film is hij de zoon van een vuurtorenwachter en koningin Atlanna van de gezonkenstad Atlantis. Door zijn bijzondere herkomst kan hij onder meer razendsnel zwemmen, ademen onder water en praten met zeedieren.

In eerdere vertolkingen van DC werd hij nog weleens neergezet als een wat sullig personage. Zo was hij in de animatieserie Batman: The Brave And The Bold neergezet als een blonde vrolijke noot die graag in zingen uitbarst.

Stoer uiterlijk helpt

De filmproducenten wilden een stoere zeeheld maken en kozen Momoa voor de rol van Aquaman in Batman vs. Superman. De grote, gespierde acteur die bekend werd door zijn rol als Khal Drogo in Game of Thrones. Geen blonde troubadour, maar een donkerharige, robuuste spierbundel met killer-uitstraling en sieraden.

Gevraagd naar de grootste uitdaging in het filmen van Aquaman noemt Wan ook het oppoetsen van Aquamans imago. "Om het echt een cool personage te maken, iemand die stoer is, maar ook grappig en niet bang om een beetje kitsch te zijn."

Volgens Wan dient het stoere uiterlijk van de hoofdrolspeler een belangrijke rol om het suffe imago van de nautische superheld af te stoffen. "Dat idee is denk ik ontstaan om de oude grapjes die vroeger over Aquaman werden gemaakt uit het raam worden gesmeten." De Australische regisseur brak door met de horrorfilm Saw, die bovenmatig veel succes opleverde en tal van vervolgfilms kreeg. Wan regisseerde slechts de eerste en maakte daarna films als The Conjuring en Insidious.

De bierdrinkende alfaman

De 39-jarige Momoa, vader van twee kinderen met Lisa Bonet, profileert zichzelf graag als alfaman die veel bier drinkt, houthakt en groot en sterk is. Zelf ziet Momoa zich overigens niet zo. "De vrouwen in mijn leven zijn sterker dan ik. Ik heb gewoon geluk gehad met wat spieren", zegt hij als NU.nl hem spreekt in New York. Als kind had hij niet veel op met superhelden als Superman of Batman. Hij interesseerde zich meer in de underdog.

"Ik hou van underdogs als Wolverine, Crow of Spawn. Ik pas meer bij wat je ook terugziet bij Aquaman: iemand met gebreken, iemand die in zichzelf gelooft enzo. Ik ben niet braaf. Ik ben niet de juiste persoon om in te huren als superman, ik ben geen leider."