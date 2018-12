Amber Heard heeft een hoofdrol in de Aquaman, maar het hele superheldenspectrum is aan de actrice voorbij gegaan. "Ik was helemaal uit de wereld van stripboeken, ik wist er niets van en ben er niet mee opgegroeid."

Heard vertelt aan NU.nl geen idee te hebben van de superheldenwereld. De 32-jarige actrice leerde pas over de schare fans die de superhelden hebben, toen ze werd gecast als Mera in de nieuwe actiefilm van James Wan.

"Ik had geen idee hoe leuk het is om deel uit te maken van deze wereld. Het is zo cool om te zien hoe de fans zich verheugen op wat komen gaat. Het zijn gewoon de beste fans in de wereld. Ze zijn zo gemotiveerd en hebben veel energie en zijn erg verheugd."

Heard, de ex-vrouw van Johnny Depp, droeg tijdens het interview een #hearmetoo-speldje, waarmee ze aandacht vraagt voor het stoppen van geweld tegen vrouwen. De actrice zegt tijdens haar huwelijk met Depp te zijn mishandeld.



Het geld dat ze bij de scheiding kreeg, gaf aan goede doelen. Ze wilde naar eigen zeggen onder meer in Aquaman spelen, omdat haar personage een sterke vrouw is.

"Ik zou graag meer vrouwen in dit soort films willen zien om eerlijk te zijn. Er moeten meer vrouwelijke superhelden komen."