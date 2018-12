Miley Cyrus heeft bevestigd dat ze een rol gaat spelen in een aflevering van Black Mirror. De zangeres werd in de radio-uitzending van de Amerikaanse dj Howard Stern gevraagd naar de geruchten die al langer rondgingen over een eventuele rol in de Netflix-serie

"Als je het goed hebt geraden, zal ik ja knikken", aldus Cyrus tegen de dj, die daarna aan zijn luisteraars bevestigde dat de zangeres dit inderdaad deed.

Cyrus vertelde dat ze niet daadwerkelijk de naam van de serie hardop gezegd heeft, omdat ze nog geen toestemming had gekregen iets los te laten over haar rol. Een woordvoerder van Netflix weigerde na de uitzending te bevestigen noch te ontkennen dat de zangeres te zien zal zijn in Black Mirror.

Tijdens de uitzending liet Cyrus weten het acteerwerk in de serie 'een openbaring' te hebben gevonden. "Het was de eerste keer dat ik echt trots was op mijn werk."

Voor de zangeres is het niet haar eerste rol, ze acteerde eerder in films als LOL en The Last Song en was jarenlang te zien als Hannah Montana in de gelijknamige Disney-serie.

Hoewel ze verder niet te veel los wilde laten over het personage dat ze speelt, wilde ze wel kwijt dat haar rol in de serie "erg dynamisch" is, waar ze verschillende aspecten van haar karakter voor kon gebruiken.

Bosbranden in Californië

Tijdens de opnames van de serie in Zuid-Afrika, brandde het huis van de zangeres in Californië af. "Ik was tijdens die verschrikkelijke gebeurtenissen ver van huis en dat was een hele vreemde ervaring voor me."

Volgens Cyrus hielp het ook niet dat de serie erg donker is. "Op de set was het daarom soms best een beetje eng. Maar ik ben ontzettend veel nieuwe dingen over mezelf te weten gekomen en ik denk dat ik dat goed hebben kunnen gebruiken en in mijn rol heb weten te stoppen", aldus de zangeres.

Alternatieve realiteit

In maart werd bekend dat Black Mirror een vijfde seizoen krijgt, al is er nog steeds geen officiële releasedatum bekend. De serie vertelt elke aflevering een nieuw verhaal in een alternatieve realiteit en richt zich vooral op de technologische ontwikkelingen van de 21e eeuw en hoe deze de werkelijkheid beïnvloeden.