De cast van A Letter To The King, de Netflix-adaptatie van Brief voor de koning, is bekend. Naast een stel Britse acteurs spelen ook de Nederlandse acteurs Yorick van Wageningen en Gijs Blom rollen in de verfilming van het boek van Tonke Dragt.

Van Wageningen (The Girl with the Dragon Tattoo) neemt de rol van de koning op zich. Gijs Blom (Jongens) speelt Prins Viridian.

De Britse Amir Wilson (The Secret Garden) speelt de rol van schildknaap Tiuri. Nathanael Saleh (Mary Poppins Returns) en Rudy Serkis nemen respectievelijk de rollen van Piak en Lavinia op zich.

Afgelopen zomer werd al bekend dat de streamingdienst het boek zou gaan verfilmen. Het is de eerste keer dat Netflix een Nederlands boek verfilmt.

Intussen zijn de opnamen in Nieuw-Zeeland afgerond. Begin volgend jaar staan opnamen in Praag op het programma.

Brief voor de Koning gaat over schildknaap Tiuri, die een brief aan de koning in zijn buurland moet brengen. Onderweg maakt hij verschillende avonturen mee.

Het boek uit 1962 werd in vijfentwintig verschillende talen uitgebracht en won de Griffel der Griffels voor het beste kinderboek ooit. In 2008 werd het verfilmd door regisseur Pieter Verhoeff.