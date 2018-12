A Star is Born maakt de meeste kans om bij de SAG Awards (Screen Actors Guild) in de prijzen te vallen. De film wist vier nominaties in de wacht te slepen.

Bradley Cooper en Lady Gaga zijn beiden genomineerd voor beste acteur en beste actrice in de musicalfilm. Sam Elliott werd daarnaast genomineerd voor beste acteur in een bijrol. Ook kreeg A Star is Born een nominatie voor beste cast. De nominaties zijn woensdagmiddag bekendgemaakt in Los Angeles.

De SAG Awards, die jaarlijks worden uitgereikt door de Amerikaanse vakbond voor acteurs, worden gezien als belangrijke graadmeter voor de Oscars. Die nominaties worden pas in januari bekendgemaakt.

Lady Gaga neemt het als beste actrice op tegen Olivia Colman (The Favourite), Glenn Close (The Wife), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me) en Emily Blunt (Mary Poppins).

Bradley Cooper heeft in zijn categorie concurrentie van Rami Malek (Bohemian Rhapsody), John David Washington (BlacKkKlansman), Christian Bale (Vice) en Viggo Mortensen (Green Book).

Beste acteur en actrice in een bijrol

Emma Stone en Rachel Weisz werden beiden genomineerd als beste actrice in een bijrol voor hun bijdrage aan The Favourite. Zij nemen het in deze categorie op tegen Amy Adams (Vice), Margot Robbie (Mary Queen of Scots) en Emily Blunt (A Quiet Place), die hiermee twee SAG-nominaties op zak heeft.

Naast Sam Elliott werden ook Mahershala Ali (Green Book), Timothee Chalamet (Beautiful Boy), Adam Driver (BlacKkKlansman) and Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) genomineerd voor beste acteur in een bijrol.

De SAG Awards worden op 27 januari uitgereikt. De presentatie is in handen van Megan Mullally, die onder andere bekend is van haar rol als Karen in de serie Will & Grace.