Jennifer Lopez en Will Smith waren ook van plan om een remake van A Star Is Born te maken. Momenteel draait een nieuwe versie met Lady Gaga en Bradley Cooper in de bioscopen.

In gesprek met Extra vertelt Lopez dat zij en Smith het "over de film en ook over het maken van een script" hebben gehad. "Maar het is niet van de grond gekomen", zegt de zangeres en actrice. "Dat gaat soms zo, met projecten."

Lopez kan de nieuwe versie van Cooper, die de film regisseert en er ook de hoofdrol in speelt, desondanks erg waarderen. "Ik ben heel trots op het feit dat Bradley zijn eerste film regisseert. En ook om te zien dat Lady Gaga haar ding doet in de film is echt geweldig."

A Star Is Born gaat over een jonge zangeres die steeds beroemder wordt, terwijl de carrière van haar oudere mentor en geliefde bergafwaarts gaat. De film, de vierde remake van het origineel uit 1937, is het regiedebuut van Cooper.

In 1954 verscheen de eerste remake, met Judy Garland en James Mason, en in 1976 verscheen een versie met Barbra Streisand en Kris Kristofferson.

Vorige week werd bekend dat de film kans maakt op vijf Golden Globes, voor onder meer de beste film en de hoofdrollen.