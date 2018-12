Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is liefhebber van Klem. Volgens haar markeert de misdaadserie van BNNVARA een omslagpunt op het gebied van Nederlandse series.

"Jacob Derwig is daarin fenomenaal. Ik hoop dat we dit niveau hier kunnen vasthouden. Tot nu toe waren dramaseries van eigen bodem vaak net niet goed genoeg", aldus Ollongren in een interview in HP/De Stijl.

Daarnaast zegt Ollongren ook benieuwd te zijn naar de nieuwe Scandinavische serie Conspiracy of Silence. Daarin speelt de Nederlandse actrice Halina Reijn een rol. De serie kwam in oktober uit op dvd.

Op de vraag wat de beste film is die de 51-jarige politicus heeft gezien, antwoordt ze: "Ingmar Bergman is een absolute topregisseur. Ik denk dat zijn Fanny och Alexander de beste film is die ik ooit heb gezien."

"Ik heb hem toen hij uitkwam in de bioscoop gezien en later nog een paar keer. Het is een heel beklemmend familie-epos over een moeder die hertrouwt met een bisschop, die zijn stiefkinderen vervolgens heel streng opvoedt."

'Je bent van jezelf'

Ollongren moest door de bewuste film aan het boek Knielen op een bed violen van Jan Siebelink denken. "Dat geeft ook zo'n benauwd beeld van zo'n milieu. Wat je met die strenge leer je kinderen allemaal aandoet. Godzijdank zijn we dat stadium voorbij. Je bent je eigen persoon, niet de persoon die je vader graag wil dat je bent. Nee, je bent van jezelf."

Een andere film die "een onuitwisbare indruk" op haar heeft gemaakt, is Novecento van de recent overleden regisseur Bernardo Bertolucci.

"Ik weet ook nog waar ik hem zag: in een filmhuis waar je bier mocht drinken en mocht roken. Daaruit wordt al duidelijk hoe lang geleden dat was", vertelt Ollongren.

"Van het verhaal herinner ik me alleen de contouren: twee jongens groeien aan het begin van de twintigste eeuw samen op, maar groeien uit elkaar als een van de twee zich bij het fascisme aansluit."