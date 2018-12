Ellen Pompeo, die elf jaar de vaste tegenspeler was van Patrick Dempsey in de ziekenhuisserie Grey's Anatomy, heeft na zijn vertrek uit de serie in 2015 niet meer met hem gesproken.

"Ik heb niets tegen hem", vertelt de actrice in de talkshow van Jada Pinkett Smith, Willow Smith en Adrienne Banfield-Norris. "Hij is een geweldig acteur en we hebben samen de beste televisie gemaakt die je maar zou kunnen maken."

Pompeo vindt het ook logisch dat het contact tussen hen is verwaterd. "Wanneer mensen de serie verlaten moeten ze zichzelf soms echt opnieuw vinden en ontdekken wie ze eigenlijk zijn zonder de show", licht de actrice toe.

"De show neemt zo'n groot gedeelte van je leven in. We hebben dus niet meer met elkaar gesproken, maar er zal altijd een plekje in mijn hart blijven voor Patrick."

Dempsey speelde in Grey's Anatomy de rol van arts Derek 'McDreamy' Shepherd. Pompeo heeft nog steeds een rol in de serie, die draait om een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Seattle.