Bijna twee jaar na haar dood heeft Carrie Fisher een eigen grafrede gekregen in de animatieserie Family Guy. De Star Wars-actrice sprak sinds 2005 de stem in van Angela, de baas van hoofdpersoon Peter Griffin.

In de negende aflevering van het zeventiende seizoen, die zondag in première ging, gedenkt Peter zijn overleden baas met kleine knipoogjes naar Fishers carrière.

"Onverschrokken, spontaan, eerlijk. Tegenover zichzelf en de wereld om haar heen. Ze had elegantie, moed en een ongeëvenaarde levenslust. Ze mag dood zijn, maar haar stem leeft voort in dvd's, Hulu Plus en kleine projectieboodschappen van 'droids'."

Griffin sluit af met: "Ik mag een baas kwijt zijn, maar de hemel heeft er een prinses bij." De sketch sluit af met een komische draai wanneer de hoofdpersoon zich realiseert dat hij bij de verkeerde begrafenis staat.

Actrice werd bekend door rol Prinses Leia

Fisher werd beroemd door haar vertolking van Prinses Leia in de originele Star Wars-trilogie. In The Force Awakens (2015) vertolkte ze dat personage opnieuw.

De actrice overleed op 23 december 2016 aan een hartaanval. In 2017 was ze nog te zien in The Last Jedi, de recentste Star Wars-film, waar ze al eerder scènes voor had opgenomen.

Onlangs werd bekend dat de actrice ook te zien zal zijn in het slotdeel van de nieuwste trilogie, dat eind volgend jaar moet verschijnen. Regisseur J.J. Abrams heeft laten weten dat hij daar ongebruikt materiaal voor zal gebruiken.