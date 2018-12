Volgens Sandra Oh, die bekend werd van haar rol in Grey's Anatomy, tref je meer sterke vrouwen aan bij series dan bij films.

"Het is voor mij ook echt een reden om eerder in dát veld te zoeken naar een rol", legt Oh uit aan AD zaterdag.

"Dan nog is Killing Eve bijzonder", gaat de actrice verder. In die serie speelt Oh de rol van Eve, een slimme en getrouwde M15-agente die tevreden is met haar werk, maar graag wat meer sensatie zou willen. Dan ontmoet ze Villanelle, een psychopathische huurmoordenares, en raken ze door elkaars levens geobsedeerd.

"Deze twee vrouwen zijn veel complexer dan je doorgaans ziet. Ze hoeven niet alleen sterk te zijn, juist ook hun zwaktes komen hier aan bod. Eindelijk een serie die écht in de vrouwelijke psyche duikt."