Zanger Ed Sheeran heeft een cameo in de nieuwste Star Wars-film die eind volgend jaar uitkomt. Sheeran speelt een zogeheten stormtrooper.

Dat meldt het Britse dagblad The Sun. Doordat de zanger voor deze rol een masker op moet, komt hij niet herkenbaar in beeld.

Sheeran is niet de eerste bekendheid die een cameo heeft als stormtrooper in Star Wars. Acteur Daniel Craig speelt dezelfde rol in Star Wars: The Force Awakens uit 2015. In The Last Jedi, die vorig jaar december uitkwam, zouden prins William en prins Harry stormtroopers spelen, maar hun scène haalde de film uiteindelijk niet.

Hoewel Ed Sheeran vooral bekend is als zanger, heeft hij vaker kleine rollen gespeeld in films en series. Zo was hij te zien in de film Bridget Jones' Baby en in de serie Game of Thrones.

De aankomende Star Wars-film heeft nog geen naam gekregen. Het is het negende deel in de filmreeks en het wordt de laatste film die draait om de familie Skywalker. Acteurs Mark Hamill, Daisy Ridley John Boyega en Oscar Isaac spelen ook in de film. J.J. Abrams regisseert de film.