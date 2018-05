The Amityville Horror - Andrew Douglas (trailer)

Bekijk video:

De afgelopen jaren hebben we twee geslaagde remakes van jaren zeventig horrorfilms gezien: The Texas Chainsaw Massacre en Dawn of the Dead. Maar hoe naargeestig deze films ook waren, op één vlak waren ze geruststellender dan de originele versies: alles werd netjes uitgelegd. Zo bleek Leatherface een nare jeugd te hebben gehad met veel jeugdpuistjes en had hij daarom naar de kettingzaag gegrepen. Het maakte het gehak er niet minder onfris om, maar de bioscoopbezoekers konden na afloop wel met een gerust hart naar bed. The Amityville Horror , een remake van de spookhuisfilm uit 1979, lijdt aan hetzelfde euvel maar pakt daarnaast ook beduidend minder geslaagd uit als de eerder genoemde remakes.

De film is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van het gezin Lutz, dat een huis in Amityville kocht waarin een jaar eerder een jongen zijn hele familie had uitgemoord, naar eigen zeggen op bevel van stemmen. De nieuwe kopers lieten zich daardoor niet weerhouden maar werden binnen een maand het huis uitgejaagd door allerlei onverklaarbare verschijnselen.

Ook Ryan Reynolds (als George Lutz) en Melissa George (Kathy Lutz) laten zich in de nieuwe filmversie niet van een koopje weerhouden door de nare voorgeschiedenis. Met hun drie kinderen betrekken ze het huis waarvan de zolderramen 's nachts macaber veel op starende ogen lijken. Maar al snel gebeuren er rare zaken: toiletpotten braken zwart water uit, George wordt met de dag chagrijniger en dochter Chelsea houdt er een denkbeeldig vriendinnetje op na. Dat alles is nog met enige fantasie te verklaren, maar wanneer George met een bijl achter zijn gezin aankomt lijkt het hoog tijd het droomhuis te verlaten.

The Amityville Horror doet er alles aan zijn publiek te laten schrikken. De volumeknop wordt regelmatig omhoog gegooid, en het plotseling verschijnende denkbeeldig vriendinnetje zorgt aanvankelijk voor kippenvel. Maar hoe vaker de geest van het dode meisje verschijnt, hoe normaler deze huisgenoot wordt: Amityville gaat ten onder aan zijn eigen effectbejag. Zonde, want er zitten wel degelijk subtiele effecten in: de koelkastmagneetjes die ineens agressieve boodschappen vormen, of de smeltende 8mm-film die het gezicht een van de twee zonen in een doodskop doet veranderen.

Aan het slot gaat de film volkomen over de top, met de introductie van een spookachtig bedoelde kruising tussen Van Helsing en Freddy Krueger. Terwijl George uitleg krijgt over de oorzaak van alle verschijnselen, vindt Kathy een verklaring in de bibliotheek. Dat is dubbelop, maar zo laag schat de film zijn publiek kennelijk in: men legt de clou liever twee keer uit dan dat de kijker met vragen blijft zitten. Fout gedacht: het onverklaarbare is juist veel enger dan een dood meisje dat elke vijf minuten opduikt als een duveltje uit een doosje.

