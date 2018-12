Komiek Kevin Hart heeft zich teruggetrokken als presentator van de Oscars van 2019 nadat er ophef is ontstaan over tweets en opmerkingen van een aantal jaar geleden.

Meerdere berichten en opmerkingen in shows van Hart zouden homofoob zijn, zeiden mensen die kritiek leverden op de beslissing van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences om met Hart in zee te gaan.

De 39-jarige Hart verwijderde een aantal berichten van zijn tijdlijn, maar in screenshots die circuleren in Amerikaanse media zijn uitspraken uit 2010 als "Als mijn zoon thuiskomt en hij probeert met het poppenhuis van mijn dochter te spelen, zou ik het stukslaan op zijn hoofd en zeggen dat het gay is" te lezen.

Benjamin Lee, een journalist van The Guardian, was een van de eersten die Harts oude uitspraken aanhaalde nadat bekend was geworden dat hij de Oscars zou presenteren. "Ik ben benieuwd wanneer hij zijn oude tweets gaat verwijderen", schreef Lee, die screenshots bijvoegde van tweets waarin Hart onder meer iemand een "dikke homo" noemt.

Eerder vond Hart ophef nog overdreven

De komiek maakt zelf op Twitter bekend dat hij de show niet meer gaat presenteren, omdat hij niet wil dat de kritiek op hem de aandacht afleidt van de avond. Een aantal uur daarvoor liet Hart nog weten dat de ophef overdreven was en dat het ging om berichten van acht of negen jaar geleden.

Hart biedt in de tweet ook zijn excuses aan aan de lhbt-gemeenschap voor zijn opmerkingen. "Het spijt mij dat ik mensen heb gekwetst. Het is mijn doel om mensen bij elkaar te brengen, niet uiteen te drijven", zegt hij in een tweede tweet. "Ik wil de Academy bedanken voor deze kans. Hopelijk tot ooit."

Toen Hart bekendmaakte dat hij de Oscars mocht presenteren, liet hij weten enorm blij te zijn. Het presenteren van de prestigieuze awardshow was al lang een doel van de komiek.

Brett Ratner en Casey Affleck trokken zich ook terug

Eind 2011 trok regisseur Brett Ratner zich nog terug als producent van de 84e editie van de Oscars nadat hij had gezegd dat "repeteren voor homo's" is tijdens een publieke vraag- en antwoordsessie over zijn film Tower Heist, waarin onder anderen Eddie Murphy te zien was. Murphy, die toen de awardshow zou presenteren, trok zich vervolgens uit solidariteit ook terug.

Casey Affleck trok zich begin dit jaar nog terug als presentator van een van de beeldjes tijdens de Oscars. De acteur zou de prijs voor de beste actrice uitdelen, maar deed afstand van die taak nadat er opnieuw ophef ontstond rondom beschuldigingen van ongewenste seksuele intimidatie door Affleck.

