Richard Gere zou een hoofdrol gaan spelen in een nieuwe door Apple geproduceerde dramaserie. De nog naamloze serie gaat over twee Amerikaanse veteranen die elkaar vinden in hun wrok tegen "egoïstische millennials" en hun verdriet om een liefde van lang geleden.

De serie is gebaseerd op de Israëlische serie Bastards en zou uit acht afleveringen bestaan, laten bronnen aan The Hollywood Reporter weten.

Scenarioschrijver en producent Howard Gordon, bekend van onder meer Homeland en 24, is samen met Warren Leight (Law & Order) verantwoordelijk voor het script en de productie.

In mei van dit jaar werd bekend dat de 69-jarige Gere ook een hoofdrol gaat spelen in de nieuwe BBC-serie MotherFatherSon, zijn eerste televisierol in dertig jaar.

De acteur is in die miniserie te zien als "een charismatische Amerikaanse zakenman die zich heeft opgewerkt tot eigenaar van mediabedrijven in Londen en de rest van de wereld". Zijn personage heet Max.