Vice, A Star is Born, The Favourite en Green Book zijn de grootste kanshebbers tijdens de Golden Globes. De uitreiking van de prijzen, gepresenteerd door Andy Samberg en Sandra Oh, vindt plaats op 6 januari 2019.

Vice maakt zes keer kans op een prijs, A Star is Born, The Favourite en Green Book vijf keer. BlacKkKlansman is vier keer genomineerd en ook Mary Poppins Returns kan vier keer in de prijzen vallen.

De films maken kans in de categorie beste film. A Star is Born en Black Panther nemen het in de categorie beste film - drama op tegen BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody en If Beale Street Could Talk. Mary Poppins Returns strijdt in de categorie beste film - comedy of musical tegen The Favourite, Crazy Rich Asians, Green Book en Vice.

Bradley Cooper, die niet alleen in A Star is Born de hoofdrol speelde, maar de film ook regisseerde, is genomineerd voor zowel zijn acteerwerk als zijn werk als regisseur. Ook zijn tegenspeelster, Lady Gaga, heeft een nominatie op haar naam staan.

Naast Bradley Cooper, zijn ook Alfonso Cuaron (Roma), Peter Farrely (Green Book), Spike Lee (BlacKkKlansman) en Adam McKay (Vice) genomineerd in de categorie beste regisseur.

België (Girl), Libanon (Capernaum), Italië (Never Look Away), Mexico (Roma) en Japan (Shoplifters) zijn genomineerd in de categorie beste buitenlandse film. Incredibles 2 en Ralph Breaks the Internet zijn genomineerd voor de Golden Globe voor de beste lange animatiefilm. Ook Mirai, Isle of Dogs en Spider-Man: Into the Spider-Verse maken kans op een prijs.

Acteurs en actrices

Lady Gaga neemt het als genomineerde van een Golden Globe voor beste actrice in een drama op tegen Glenn Close (The Wife), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) en Rosamund Pike (A Private War).

Voor haar rol in Mary Poppins Returns wordt Emily Blunt genoemd als kanshebber in de categorie beste actrice in een comedy of musical. Ook Olivia Colman (The Favourite), Elsie Fisher (Eighth Grade), Charlize Theron (Tully) en Constance Wu (Crazy Rich Asians) maken kans op die prijs.

Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Lucas Hedges (Boy Erased), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) en John David Washington (BlacKkKlansman) nemen het op tegen Bradley Cooper voor de prijs voor beste acteur in een drama.

Op het gouden beeldje voor beste acteur in een comedy of musical maken Lin-Manuel Miranda (Mary Poppins Returns), Viggo Mortensen (Green Book), Robert Redford (The Old Man and The Gun), Christian Bale (Vice) en John C. Reilly (Stan & Ollie) kans.

Beste televisieseries

Barry, The Kominsky Method, The Good Place, Kidding en The Marvelous Mrs. Maisel maken kans op de Golden Globe voor beste comedyserie. Bodyguard, The Americans, Homecoming, Killing Eve en Pose zijn genomineerd voor het beeldje voor beste dramaserie.

In de categorie beste actrice in een televisiecomedy of -musical maken Kristen Bell (The Good Place), Candice Bergen (Murphy Brown), Alison Brie (Glow), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) en Debra Messing (Will & Grace) genomineerd.

Bij de mannen zijn Sacha Baron Cohen (Who is America?), Michael Douglas (The Kominsky Method) en Jim Carrey (Kidding) genomineerd. Ook Donald Glover (Atlanta) en Bill Hader (Barry) maken kans.

Voor de Golden Globes voor beste acteur en actrice in een dramaserie zijn onder anderen Sandra Oh (Killing Eve) en Jason Bateman (Ozark) genomineerd. Oh neemt het op tegen Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Caitriona Baife (Outlander), Julia Roberts (Homecoming) en Keri Russell (The Americans).

Bateman strijdt tegen Stephan James (Homecoming), Billy Porter (Pose), Richard Madden (Bodyguard) en Matthew Rhys (The Americans).

Voor het eerst zal in 2019 een nieuwe, jaarlijkse award voor mensen in de televisiewereld worden uitgereikt, vergelijkbaar met de Cecil B. DeMille Award.