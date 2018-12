Fedja van Huêt speelt in All You Need is Love een op Robert ten Brink gebaseerde presentator die het land ontvlucht om het programma niet meer te hoeven presenteren na de dood van zijn vrouw.

NRC - 2 sterren

"Het resultaat is een ensemblefilm in de traditie van vaderlandse romcoms als Alles is Liefde. Alleen jammer dat het verhaal zo weinig verrassend is, vol clichématige personages. Van der Oest geeft de kijker een boodschap mee over raciale vooroordelen, maar verpakt die in een nogal karikaturale en neerbuigende schets van volksvrouw Tilly. Er wordt niet moeilijk gedaan over liefde tussen een zwarte rapper en een witte beveiligster, maar ook die rapper wordt wat stereotiep neergezet. Hij rookt joints (heel stout), draagt bontjassen (heel excentriek) en logeert in een chic hotel (heel decadent)."

Lees de hele recensie

AD - 4 sterren

"Regisseur Will Koopman (maker van de megahits Gooische Vrouwen 1 en 2) gaat schaamteloos romantisch te werk in haar liefdesfilm, waarin humor en sentiment hand in hand gaan. Daar is natuurlijk niets op tegen. Wie het jaar in de bioscoop wil afsluiten met een tafel vol gedekt met romantiek en naastenliefde in allerlei soorten en maten, zit bij deze romantisch film helemaal goed."

Lees de hele recensie

de Volkskrant - 2 sterren

"Het script van Paula van der Oest zit vol doorzichtige plotwendingen en mengt karikaturale overdrijving met het droogkomische. Soms grappig en bijtend, soms flauw en al te grotesk. De ensemblecast telt naast vertrouwde filmgezichten ook minder bekende, aangenaam frisse acteurs. Al wordt hun speltalent in All You Need is Love niet al te zeer beproefd; personages blijven hangen in een enkel dun karaktergroefje. Veteraan Labij acteert loepzuiver als de racistisch mopperende Rotterdamse Tilly met het kleine hartje, maar haar verhaallijn is te schematisch om los te komen van het sjabloon."

Lees de hele recensie

De Telegraaf - 4 sterren

"Will Koopman (Gooische Vrouwen) nam de regie op zich en bewaakte het evenwicht tussen lach en traan. Ook brengt zij de verder weinig diepgravende verhaallijntjes logisch samen in de gelijknamige zwijmelshow op televisie. De kleurrijke types uit haar plezierige feelgoodfilm hebben tegen die tijd echter al zo veel van onze sympathie gewonnen, dat we hen alle geluk van de wereld gunnen.

Het Parool - geeft geen sterren

"Zo leuk als Gooische Vrouwen wordt het nooit. Het grootste probleem van All You Need Is Love is het ontbreken van romantiek die de kijker in het hart raakt. In het door Paula van der Oest geschreven script zijn bijna alle personages karikaturen, wat emotioneel meeleven moeilijk, zo niet onmogelijk, maakt."