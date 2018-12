Jeroen Spitzenberger speelt de hoofdrol in de vierdelige dramaserie Stanley H. De serie is geïnspireerd op het leven van de Nederlandse topcrimineel Stanley Hillis.

In Stanley H. wordt het leven van een van de beruchtste criminelen van Nederland gevolgd. De serie reconstrueert Hillis' carrière - van 'gentleman-bankovervaller' tot nietsontziende drugscrimineel - en eindigt met zijn geheimzinnige dood in 2011, een liquidatie onder de ogen van de politie. De criminele afrekening is nog altijd niet opgelost.

De criminele carrière van Hillis kende zijn hoogtepunt in de jaren negentig tijdens de IRT-affaire, waarbij opzettelijk containers met drugs werden doorgelaten. Met hulp van de Nederlandse politie en de douane verhandelde Hillis zo jarenlang duizenden kilo's drugs, wapens en explosieven. Spraakmakend was zijn tv-optreden in het livetelevisieprogramma van Sonja Barend in 1985, vlak na zijn ontsnapping uit de Bijlmerbajes.

Stanley H. wordt geproduceerd door het team achter de meervoudig bekroonde dramaserie De Zaak Menten, onder wie producent Kaja Wolffers, regisseur Tim Oliehoek en scenarioschrijvers Robert Jan Overeem, Jan Harm Dekker en Mascha van Erven. Het scenario van Stanley H. is geïnspireerd op het boek Stanley Hillis van Denise Mosbach.

Naast Spitzenberger spelen ook Jochum ten Haaf, Egbert-Jan Weeber en Sieger Sloot in Stanley H., die in het najaar van 2019 te zien is op NPO 3.