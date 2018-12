Andy Samberg en Sandra Oh presenteren in 2019 de uitreiking van de Golden Globes. De belangrijke film- en televisieprijzen worden in 2019 op 6 januari uitgereikt.

"Sandra en Andy zijn de perfecte presentatoren voor dit fantastische gala", aldus NBC Entertainment, dat de uitreiking uitzendt, volgens The Hollywood Reporter.

"Zij zullen hun humor, charme en stijl loslaten in een zaal gevuld met de beste televisie- en filmmakers. We weten zeker dat het weer een onvergetelijke avond zal worden."

Samberg is bekend als komiek en hoofdrolspeler in de serie Brooklyn Nine-Nine. Oh speelde jarenlang een rol in Grey's Anatomy en is momenteel te zien in de BBC America-serie Killing Eve.

De editie in 2018 werd gepresenteerd door talkshowhost Seth Meyers. Eerdere presentatoren van het awardsgala waren onder anderen Ricky Gervais en het duo Tina Fey en Amy Poehler.