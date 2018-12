De cast en makers van Four Weddings and a Funeral komen 25 jaar na de release van de romantische komedie nog een keer samen om een korte film te maken.

Zij doen dit speciaal voor het goede doel Red Nose Day, meldt Variety.

Acteurs Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, John Hannah, Rowan Atkinson en James Fleet zullen te zien zijn in One Red Nose Day and a Wedding. De enige hoofdrolspeler die ontbreekt is actrice Charlotte Coleman, die 25 jaar geleden gestalte gaf aan het personage Scarlett. Coleman overleed in 2001 op 33-jarige leeftijd.

De korte film zal volgend jaar in maart uitgezonden worden op de Britse BBC en de Amerikaanse zender NBC, als onderdeel van Red Nose Day, een jaarlijks terugkerende televisie-uitzending waarbij geld ingezameld wordt voor verschillende goede doelen.

Naast de originele cast zullen ook de schrijver en de regisseur van de oorspronkelijke film, Richard Curtis en Mike Newell, meewerken aan de film. Daarnaast zullen ook enkele speciale gastacteurs hun opwachting maken.

Twee jaar geleden werkte Curtis nog mee aan een korte film met de cast van zijn andere populaire film, Love Actually.