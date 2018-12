Netflix heeft een tweede seizoen aangekondigd van Narcos: Mexico. De aankondiging volgt enkele weken nadat het eerste seizoen in première is gegaan.

Hoewel de serie in eerste instantie werd aangekondigd als het vierde seizoen van Narcos, dat ging over de cocaïnehandel in Colombia onder leiding van Pablo Escobar, werd Narcos: Mexico uiteindelijk een op zichzelf staande serie over het ontstaan van de Mexicaanse drugshandel.

In het eerste seizoen, dat sinds een paar weken te zien is op Netflix, wordt de opkomst van het Guadalajarakartel in de jaren tachtig behandeld. Félix Gallardo (gespeeld door Diego Luna) neemt de leiding, terwijl DEA-agent Kiki Camarena (Michael Peña) met zijn vrouw en zoon van Californië naar Guadalajara verhuist vanwege zijn nieuwe baan. Kiki komt steeds meer over Félix te weten.

Eric Newman keert bij Narcos: Mexico terug als uitvoerend producent en showrunner, meldt Variety. Het is niet bekend wanneer het tweede seizoen te zien is.