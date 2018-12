Voormalig RTL-baas Erland Galjaard, die tegenwoordig optreedt met het dj-duo Soulvation, is bezig met een film. Hij werkt daarvoor samen met Gooische Vrouwen-maker Will Koopman.

In een interview met het AD zegt Galjaard dat hij aan een script werkt en nadenkt over de regie. Waar zijn film over gaat, is nog niet bekendgemaakt. Galjaard laat wel weten dat Koopman enthousiast is.

Tegelijkertijd houdt de oud-programmadirecteur de mogelijkheid open om bij John de Mol aan de slag te gaan. "We zijn serieus in gesprek, maar de muziek heeft prioriteit. Het concurrentiebeding loopt op 1 februari af, maar als we dan overal kunnen optreden met Soulvation ben ik nog even niet beschikbaar."

Een vast dienstverband zegt Galjaard niet meer te willen. "Ik ben van plan mijn eigen bedrijf op te zetten, waarin ik ook de muziek kan onderbrengen. Ik wil Soulvation een serieuze kans geven. Dat kost tijd en die wil ik daarvoor maken."

De 51-jarige Galjaard treedt met zijn dj-act, samen met Ronald Molendijk, door heel Nederland op. Zo stond hij afgelopen zomer op Mysteryland.

Koopman bracht vorige week haar nieuwste film All you need is love uit. Eerder boekte ze grote bioscoopsuccessen met Gooische Vrouwen. Het tweede deel daarvan werd met ruim twee miljoen bezoekers een van de best bezochte Nederlandse films aller tijden.