Cabaretier Kevin Hart presenteert volgend jaar de uitreiking van de Oscars. De uitreiking van de beroemde filmprijzen vindt op 25 februari 2019 plaats.

Hart laat via Instagram weten dat hij de show rond de uitreiking gaat presenteren. Ook The Academy, de organisatie achter de Oscars, heeft op Instagram bevestigd dat Hart de presentator wordt.

"Mensen vragen mij al jaren of ik ooit de Oscars ga presenteren. Ik ben enorm blij dat dit moment nu is aangebroken. Het is de kans van mijn leven", aldus Hart op het sociale medium. "Mijn moeder lacht van oor tot oor nu."

"Ik sta momenteel versteld van de uitnodiging, omdat dit al erg lang een doel van mij is. Het is een enorme eer om in het legendarische rijtje te komen. Ik ga ervoor zorgen dat het een speciale uitreiking wordt", vervolgt de comedian.

De afgelopen twee edities werden gepresenteerd door talkshowhost Jimmy Kimmel.