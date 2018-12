Netflix komt met een film naar aanleiding van de online talkshow Between Two Ferns with Zach Galifianakis.

De productie van de film, die geregisseerd wordt door Scott Aukerman, is al begonnen, schrijft The Hollywood Reporter.

Zach Galifianakis is wederom te zien als de ongepaste host van een lowbudgettalkshow. In het programma, waarvan de eerste aflevering in 2008 te zien was, ondervroeg de komiek in het verleden beroemdheden als Justin Bieber, Jon Hamm, Brad Pitt en Barack Obama.

Volgens ingewijden zijn onder anderen David Letterman en Keanu Reeves te gast in de film, net als Galifianakis' Hangover-collega's Ed Helms en Bradley Cooper.

Tussen 2008 en 2014 verschenen zo nu en dan afleveringen van Between Two Ferns with Zach Galifianakis op de website van Funny or Die. In 2016 kwam de talkshow terug met een aflevering waarin Hilary Clinton, die toen een gooi deed naar het presidentschap, te zien. De aflevering werd in 24 uur tijd meer dan dertig miljoen keer bekeken. Dit jaar was een aflevering te zien met Jerry Seinfeld en Cardi B.