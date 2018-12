Het populaire personage uit de komediereeks Anchorman gaat centraal staan in een nieuwe podcastreeks. Acteur Will Ferrell, die in de film de hoofdrol speelt van nieuwslezer Ron Burgundy, zal de serie presenteren.

De podcast zal begin 2019 in première gaan en wordt gedeeld via het Amerikaanse iHeartRadio Podcast Network, schrijft Deadline dinsdag.

Er zullen aanvankelijk twaalf afleveringen gemaakt worden van The Ron Burgundy Podcast.

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy uit 2004 ging over een plaatselijke nieuwszender in de jaren zeventig. Anchorman 2: The Legend Continues uit 2014 toont het vervolg hoe de nieuwsploeg de eerste 24-uurs nieuwszender in New York bemant.

Naast Ferrell hadden onder anderen ook Steve Carell en Paul Rudd rollen in de komedie, geregisseerd door Adam McKay.