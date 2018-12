De comedyserie How I Met Your Mother, die in de Verenigde Staten tussen 2004 en 2015 te zien was bij CBS, krijgt een Chinese remake.

De serie, die in Nederland werd uitgezonden door Comedy Central, is verkocht aan de Chinese producent New Classics Media, schrijft Deadline.

Het bedrijf maakt dertig afleveringen van een uur. De originele afleveringen duurden ongeveer een halfuur. "In China worden de laatste tijd steeds meer lokale producties gemaakt", reageert Gina Brogi van Twentieth Century Fox Television Distribution.

How I Met Your Mother draait om Ted, die in New York samenwoont met zijn vrienden en op zoek gaat naar de ware. De hoofdrollen in de originele serie worden gespeeld door Josh Radnor, Jason Segel, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders en Alyson Hannigan.