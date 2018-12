Caroline de Bruijn vindt het fantastisch om na 26 jaar nog steeds in de populaire soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) te spelen. "Die serie is nog steeds een deel van Nederland."

Dat zegt de 56-jarige actrice in een interview in Veronica Magazine. Volgens De Bruijn is de serie een instituut dat midden in de samenleving staat.

"Hoe je er ook tegenaan kijkt en wat je er ook van vindt, die serie is nog steeds een deel van Nederland. Écht. Al zó lang. Het is bijna niet alleen maar een tv-serie, het heeft een best belangrijke plek in het leven van mensen.(…) En om al zo lang van zo'n fenomeen deel uit te mogen maken, dat bestaat verder gewoon niet. Bovendien, als je er al zo lang bij zit, dan krijg je vanzelf."

'Verhaallijnen worden eerder geschreven'

Volgens De Bruijn, die het personage Janine Elschot speelt, werkt de serie als een spiegel voor onze maatschappij. Bijvoorbeeld door veel actuele onderwerpen, zoals het debat rondom #metoo, door de verhaallijnen te weven.

"Er loopt nu een verhaallijn met het zusje van Janine, Marieke, gespeeld door Lidewij Mahler. Zij woonde in Italië, komt weer terug en blijkt op jonge leeftijd gediagnostiseerd met fronto-temporale dementie. Dat is natuurlijk hartverscheurend, en óók een bijzondere verhaallijn om te spelen. (…) Het lijkt wel of zulke thema's in GTST voorbijkomen als ze ook in het echte leven spelen. Terwijl de verhaallijnen natuurlijk maanden eerder worden geschreven."