De nieuwe komedie Bon Bini 2 is op woensdag 12 december tijdens speciale voorpremières te zien met ondertiteling in het Papiaments.

Distributeur Entertainment One heeft dat besloten vanwege grote vraag hiernaar uit de Antilliaanse gemeenschap.

De film van en met Jandino Asporaat is die avond met Papiamentse subtitles te zien in Pathé-theaters in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Tilburg.

Bon Bini Holland 1 was een van de grootste Nederlandse bioscoopfilms van de afgelopen jaren. In het tweede deel besluit Noella, de vriendin van Robertico (Asporaat), om een "time-out" in hun relatie in te lassen. Dan blijkt dat zij een oogje heeft op een ander, de ideale schoonzoon Christiaan. Robertico gaat bij zijn vrienden advies inwinnen hoe hij het hart van Noella terug kan winnen.

De film draait vanaf 13 december in de Nederlandse bioscopen.