Nu serie Jane The Virgin ten einde komt, werken bedenker Jennie Snyder Urman en hoofdrolspeelster Gina Rodriguez aan een spin-off.

Volgens The Hollywood Reporter keert Rodriguez in de nieuwe serie niet terug als Jane Villanueva, maar wordt de spin-off gebaseerd op een verhaallijn in Jane The Virgin. Het zou daarbij niet gaan om een nieuwe show rond één van de bekende personages uit de serie.

Jane The Virgin, over een jonge vrouw die maagd wil blijven tot haar huwelijk maar per abuis geïnsemineerd wordt, ging in 2014 van start.

Rodriguez won in 2015 een Golden Globe voor haar rol als Jane. Eerder dit jaar maakte de actrice bekend dat het vijfde seizoen het laatste seizoen zou zijn.