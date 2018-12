Incredibles 2 en Ralph Breaks the Internet zijn de twee grote kanshebbers bij de uitreiking van de Annie Awards, de grote Amerikaanse prijzen voor animatiefilms. Incredibles 2 maakt kans op elf beeldjes; het vervolg op Wreck-It Ralph uit 2012 volgt direct daarna met tien nominaties.

Beide titels van studio Disney maken kans op prijzen in de categorieën beste speelfilm, regie, effecten, getekende personages, muziek en stemacteurs. In totaal hebben Disney en Pixar, dat deel uitmaakt van het concern, 42 nominaties voor de Annies ontvangen.

Het vervolg op Incredibles, over een familie van superhelden, ontpopte zich afgelopen zomer tot een van de grootste bioscoophits van het jaar.

In Ralph Breaks the Internet probeert een personage uit een oude videogame te ontdekken of er meer in het leven kan zijn dan de schurkenrol die hij in het spel heeft. In het vervolg komt Ralph (stem van John C. Reilly) met zijn vriendin Vanellope (Sarah Silverman) terecht op internet.

Ralph Breaks the Internet heeft in het eerste weekend in de VS 84,5 miljoen dollar (ruim 74 miljoen euro) opgeleverd. De film draait vanaf 12 december in de Nederlandse bioscopen, met de stemmen van onder anderen Frank Lammers, Anouk Maas en Richard Groenendijk.