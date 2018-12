De dramaserie De 12 van Oldenheim is verkocht aan de Verenigde Staten, Japan en Rusland. Het is de eerste Nederlandse dramaserie die is verkocht aan Japan, maakt producent Endemol Shine maandag bekend.

In de Verenigde Staten is de serie onder de naam The Oldenheim Twelve volgend jaar voor het eerst te zien bij Acorn TV, een streamingdienst in Noord-Amerika.

In Japan is de serie verkocht aan satellietkanaal Wowow. Endemol verkocht de serie eveneens aan het Russische Showjet en streamingdienst IVI.RU.

Eerder dit jaar maakte RTL bekend dat de thriller in 2019 een tweede seizoen krijgt. Wie de hoofdrollen gaan vertolken, is nog niet bekend. In de eerste reeks speelden onder anderen Noortje Herlaar, Nasrdin Dchar, Cas Jansen en Gaite Jansen.

Serie was te zien op Videoland en RTL

Gerd-Jan van Dalen stond bij Endemol aan de wieg van De 12 van Oldenheim. Hij wordt per 1 januari benoemd tot producent scripted bij Endemol Shine Nederland.

Hij was de afgelopen zes jaar werkzaam als creative producer en ontwikkelde ook de serie Moordvrouw. "Het is geweldig mijn nieuwe rol te beginnen met het internationale succes van De 12 van Oldenheim. Ik ben daar ongelofelijk trots op", zegt Van Dalen.

In Nederland was de dramaserie na de release op Videoland en op RTL4 te zien. Daar trok de mysterieuze thrillerserie gemiddeld 1,2 miljoen kijkers per aflevering.